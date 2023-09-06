Обесточение в Одесской, Николаевской и еще 6 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 6 сентября

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"В Одесской области из-за ночного обстрела дронами-камикадзе повреждены линии электропередачи, часть потребителей в городе Килия - без света. Ремонтные бригады проводят осмотр поврежденных сетей", - говорится в сообщении.

В Николаевской области по технологическим причинам одновременно отключались две воздушные линии электропередачи 150 кВ. Энергетики уже провели ремонтные работы.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов выключалась воздушная линия электропередачи 35 кВ и подстанция 35 кВ, что привело к обесточению 4 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах. Некоторых потребителей уже заживили, ремонтные работы продолжаются.

Также без светлая часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В Укрэнерго уточнили, что потребление во вторник 5 сентября было на 0,2% больше показателей понедельника.

Генерация

"Безоблачная погода способствует работе солнечных электростанций. Для сбалансирования энергосистемы ограничивалась работа по генерации из ВИЭ с 11:52 до 12:54 общим объемом 312 МВт", - отметили в компании.

Там напомнили, что на других объектах генерации идет масштабная ремонтная кампания.

Импорт и экспорт электроэнергии

В среду запланирован импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы общим объемом 3221 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 618 МВт.

"Экспорт осуществляется только в Словакию с 12:00 до 14:00 общим объемом 360 МВт-час", - добавили в Укрэнерго.