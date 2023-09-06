Обесточение в Одесской, Николаевской и еще 6 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 6 сентября
На Одесщине в результате ночной атаки дронами поврежден ЛЭП, часть абонентов – без света. Обесточение зафиксировано также у части потребителей в 7 областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"В Одесской области из-за ночного обстрела дронами-камикадзе повреждены линии электропередачи, часть потребителей в городе Килия - без света. Ремонтные бригады проводят осмотр поврежденных сетей", - говорится в сообщении.
В Николаевской области по технологическим причинам одновременно отключались две воздушные линии электропередачи 150 кВ. Энергетики уже провели ремонтные работы.
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов выключалась воздушная линия электропередачи 35 кВ и подстанция 35 кВ, что привело к обесточению 4 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах. Некоторых потребителей уже заживили, ремонтные работы продолжаются.
Также без светлая часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
В Укрэнерго уточнили, что потребление во вторник 5 сентября было на 0,2% больше показателей понедельника.
Генерация
"Безоблачная погода способствует работе солнечных электростанций. Для сбалансирования энергосистемы ограничивалась работа по генерации из ВИЭ с 11:52 до 12:54 общим объемом 312 МВт", - отметили в компании.
Там напомнили, что на других объектах генерации идет масштабная ремонтная кампания.
Импорт и экспорт электроэнергии
В среду запланирован импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы общим объемом 3221 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 618 МВт.
"Экспорт осуществляется только в Словакию с 12:00 до 14:00 общим объемом 360 МВт-час", - добавили в Укрэнерго.
- В ночь на 6 сентября россияне атаковали Измаильский район ударными беспилотниками . Погиб сотрудник агропредприятия. В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.
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