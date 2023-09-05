Обесточен часть потребителей в 7 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 5 сентября

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Из-за ночного обстрела Херсонской области остались без света около 3 тысяч потребителей. Ремонтные работы продолжаются.

На Донетчине из-за российских атак выключалось 9 воздушных линий разного класса напряжения, что привело к обесточиванию потребителей в 26 населенных пунктах. Энергетики ждут разрешения военных, чтобы начать ремонтные работы.

"Остается также обесточенная часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях", - рассказали в Минэнерго.

В Ивано-Франковской области из-за технологических нарушений выключалась линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточиванию около 8 тысяч потребителей. В Днепропетровской области по технологическим причинам выключались десять линий электропередачи 10 кВ, более 7 тысяч потребителей остались без света. По состоянию на сегодняшний день заживлены все потребители в обеих областях.

В Киевской области по технологическим причинам выключалась линия электропередачи 10 кВ, из-за чего без света осталось около 3 тысяч потребителей в 4 населенных пунктах Броварского района. В настоящее время все абоненты со светом.