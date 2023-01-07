Обеспокоенность, что Россия стремится использовать перемирие для нового нападения, оправдалось, - Госдеп
Спикер Государственного департамента США Нед Прайс считает, что оценка Госдепом заявлений российского президента Путина о рождественском прекращении огня подтвердилась
Об этом он сказал журналистам в пятницу, 6 января, передает Укринформ.
"Мы скептически отнеслись к заявлениям России о так называемом прекращении огня. Вы слышали, как я вчера сказал, что рассматриваем призыв президента Путина к рождественскому перемирию не что иное, как цинизм. Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели сегодня в течение дня (6 января - ред.)", - сказал он.
Он напомнил, что Россия и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе и немедленно сама его нарушала.
По словам спикера, Путин мог иметь "скрытый мотив", делая следующие заявления:
"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, наконец, для повторного нападения".
- Напомним, в США, Германии и Европейском Совете отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество, отметив, что Путин хочет перерыва.
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