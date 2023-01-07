Об этом он сказал журналистам в пятницу, 6 января, передает Укринформ.

"Мы скептически отнеслись к заявлениям России о так называемом прекращении огня. Вы слышали, как я вчера сказал, что рассматриваем призыв президента Путина к рождественскому перемирию не что иное, как цинизм. Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели сегодня в течение дня (6 января - ред.)", - сказал он.

Он напомнил, что Россия и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе и немедленно сама его нарушала.

По словам спикера, Путин мог иметь "скрытый мотив", делая следующие заявления:

"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, наконец, для повторного нападения".

Напомним, в США, Германии и Европейском Совете отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество, отметив, что Путин хочет перерыва.

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