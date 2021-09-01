Обеспечу себе отличную подготовку, чтобы устроить хорошее шоу для болельщиков, - Джошуа о подготовке к бою с Усиком
Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что в бою против украинскойца Александра Усика устроит настоящее шоу для болельщиков
Об этом сообщает Essentially Sports.
По словам Джошуа, в его голове правильные мысли.
"Чем лучше готовишься, тем лучше можешь реализовать свою стратегию. В моей голове правильные мысли. Я жду этого поединка. Я благословен тем, что оказался в позиции, в которой я с гордостью ношу звание чемпиона мира. Я выполню хорошую работу. Обеспечу себе отличную подготовку, чтобы устроить хорошее шоу для болельщиков и убедиться, что у меня будет хороший бой", - сказал Джошуа.
Александр Усик проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 1 сентября бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер способен нокаутировать британца Энтони Джошуа.
- 1 сентября украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что спарринги с соотечественником Александром Усиком никогда не были легкой прогулкой.
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