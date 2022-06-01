Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Два крымчан в 2014 и 2020 годах заключили контракты с российской армией и служили в воинской части №12676. В феврале 2022 года они вторглись в Украину и воевали в Николаевской и Херсонской областях. С 25 по 28 февраля оккупанты обеспечивали российскую противовоздушную оборону в районе дамбы Каховской ГЭС.

А 1 марта они вступили в бой с ВСУ возле Баштанки Николаевской области. Их взяли в плен 2 марта.

ОГПУ направил в суд обвинение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, обстреливавших Харьковщину, приговорили к 11,5 годам заключения за нарушение законов и обычаев войны.

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