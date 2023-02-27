Об этом сообщила в понедельник 27 февраля Национальная полиция Украины.

В результате обысков изъято оружие, боеприпасы, наркотики, деньги в национальной и иностранной валюте. Также по предварительным данным, ежемесячная прибыль фигурантов от продажи наркотиков превышала миллион долларов США.

Известно, что организаторами наркобизнеса были три жителя Кривого Рога, имеющие связи в криминальной среде. Они даже заручились поддержкой нескольких медиаресурсов, через которые ранее распространили ложные материалы о правоохранителях, занимающихся документированием преступных наркогрупп на Днепропетровщине.

Сеть наркокартеля состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп. Организаторы тщательно подбирали "персонал" и предпочитали лиц, которые имели хорошие физические данные и связи среди людей, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В сообщении добавляется, что при этом, чтобы сохранить автономию и усложнить процесс документирования преступной деятельности, представители обособленных звеньев почти не контактировали друг с другом. Таким образом, задержанные правоохранителями сбытчики не владели информацией о деятельности всего наркокартеля.

"Для обеспечения надлежащего контроля, деятельности и безопасности деятельности преступного сообщества функционировала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за работой лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты" и т.д.", - говорится в сообщении.

В частности, известно, что для бесперебойного изготовления метамфетамина фигуранты организовали деятельность сети нарколабораторий в арендованных гаражных помещениях и в квартире в Кривом Роге. Их мощности позволяли в промышленных масштабах производить ежемесячно до 40 кг готовых психотропов. Кроме того, лидеры наркобизнеса организовали выращивание наркосодержащих растений и для расширения ассортимента наладили их закупку у лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали и прекратили.

Также говорится, что рынок сбыта наркотических средств охватывал почти все регионы Украины. Для бесперебойной торговли фигуранты продумывали логистику и обустройство пунктов хранения: так они через разветвленную "курьерскую" сеть реализовывали продукцию крупными и розничными партиями путем "закладок" и методом "из рук в руки".

"Средства от сбыта наркотиков, а это – более миллиона долларов США "прибыли" ежемесячно, лидеры группировок передавали руководителям преступного сообщества "Двадцатовские", которые распределяли их между всеми задействованными в наркобизнесе лицами", - добавили в Нацполиции.

Известно, что по результатам проведения более 200 обысков полицейские изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоры. Кроме этого, изъято 310 тысяч долларов США, 103 тысячи евро и более 500 тысяч гривен, оружие и патроны разного калибра, боеприпасы, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, "черновые" записи об изготовлении и сбыте наркотиков, данные дилеров, "клиентов" и должников, а также 40 автомобилей, старинные книги и иконы.

Всем задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней); ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).