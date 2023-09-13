Обеспечивал россиян горючим: в Харьковской области задержали депутата по подозрению в коллаборационизме

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, мужчина пошел на добровольное сотрудничество с россиянами во время оккупации Купянского района. За это ему дали "разрешение" на торговлю горючим.

"Для ведения незаконного бизнеса коллаборант использовал местную нефтебазу и сеть захваченных автозаправочных станций на территории райцентра и поселка Шевченково. По имеющимся данным, среди "потребителей" горюче-смазочных материалов были оккупационные подразделения РФ, которые заправляли свою технику на захваченных АЗС", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутат наладил поставки горючего из России, чтобы наполнять резервуары, и ежемесячно платил ренту в бюджет страны-агрессорки.

После деоккупации региона он остался в поселке. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Депутату на основании собранных доказательств сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается следствие.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.