Обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях. Зеленский снова созвал Ставку
Президент Украины провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом сообщает официальный сайт президента.
В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.
Были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений по активным действиям Сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано более 4 тыс. кв. км территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается", - говорится в сообщении.
Во время заседания Зеленский отдельно поручил Госпогранслужбе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября сообщила , что площадь деоккупированных территорий Харьковской области на самом деле почти вдвое больше озвученной ранее.
- 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.
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