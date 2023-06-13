Обеспечила паромную переправу вражеских войск в Украину: СБУ объявила подозрение топ-чиновнику РФ
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарии Джиееву, обеспечившему паромную переправу российских войск на территорию Украины
Об этом информирует СБУ .
Отмечают, что с начала полномасштабного вторжения Джиоев помогал минобороны РФ опрокидывать вражеские войска на территорию Украины. Так, по его приказу в августе 2022 года паромы российской компании Оборонлогистика были вовлечены в организацию морской переправы из Краснодарского края в временно оккупированный Мариуполь.
Также после взрыва на Крымском мосту чиновник приказал установить паромную переправу с территории России на временно оккупированный полуостров. Таким образом, враг перебрасывал на южный фронт личный состав, военную технику и боеприпасы. Также эти паромные маршруты русская армия использовала для вывоза награбленного украинского зерна на свою территорию.
Джиоеву сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
"Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.
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