Обеспечение жильем, развитие медицины: в Минэкономики рассказали, как планируют возвращать беженцев

Об этом чиновник сказал в интервью Укринформу .

"Люди являются самым ценным активом страны, и, безусловно, возвращение наших граждан, как и привлечение талантов из других стран, необходимы для устойчивого роста. Для этого нужно создать условия, чтобы люди хотели жить в Украине и могли развиваться, строить карьеру, воспитывать детей и быть уверенными в будущем", - сказал он.

Так, власти планируют восстановить разрушенные больницы, обеспечить их качественным оборудованием и внедрять современные методы диагностики и лечения.

"Необходимо развивать программы физической и психологической реабилитации военных, системы перехода к гражданской жизни", - отметил Соболев.

Что касается обеспечения жильем, то правительство запустило программу еВосстановление. В то же время власти стремятся достичь стандартов жилья уровня стран ЕС, отметил Соболев.

"В жилищной сфере есть очевидные проблемы – 80% домов построены еще в советское время. И хотя "панельки" далеки от идеального представления о жилье, сотни тысяч украинцев из-за российских обстрелов остались совсем без крова. Разрушены или повреждены почти 8% жилищного фонда Правительство уже запустило программу есть Восстановление для компенсации гражданам, и мы будем развивать и масштабировать эту программу. В фокусе внимания правительства будет имплементация принципов жилищной политики ЕС, в частности принципа доступности жилья для граждан. , – рассказал чиновник.