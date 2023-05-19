Об этом во время заседания Совбеза ООН сказал заместитель постоянного представителя США посол Роберт Вуд, передает Укринформ.

"Обеспечение оружием территориальной обороны Украины не продолжает и не обостряет этот конфликт. Скорее, это оружие помогает отразить вторжение РФ в соседнюю страну и предотвратить его дальнейшее вторжение на суверенную территорию Украины", - сказал он.

По словам Вуда, предоставление Украине оружия помогает предотвратить дальнейшие жестокости РФ в отношении гражданского населения. Он также считает это содействием тому, чтобы затраты на энергоносители и продовольствие в Европе и во всем мире были меньше.

Заместитель постпреда США считает снабжение оружием не причиной продолжения ненужной войны РФ.

"Если бы у России было настоящее желание деэскалации, она просто вывела бы свои войска и прекратила бы вторжение", - подчеркнул он и добавил, что Россия "лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН" и обвиняет других в смерти и разрушениях, вызванных из-за ее агрессии.

Кроме того, американский представитель вспомнил о поставках иранских беспилотников в РФ, что грубо нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН: "Россия использовала эти беспилотники, чтобы атаковать критически важную инфраструктуру Украины и убивать украинских мирных жителей".