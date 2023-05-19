Обеспечение Украины оружием предотвращает конфликт, а не обостряет его, - США в ООН
Военная помощь, которую страны-союзники оказывают Украине, не способствует эскалации войны с Россией, а дает возможность ВСУ противостоять агрессии
Об этом во время заседания Совбеза ООН сказал заместитель постоянного представителя США посол Роберт Вуд, передает Укринформ.
"Обеспечение оружием территориальной обороны Украины не продолжает и не обостряет этот конфликт. Скорее, это оружие помогает отразить вторжение РФ в соседнюю страну и предотвратить его дальнейшее вторжение на суверенную территорию Украины", - сказал он.
По словам Вуда, предоставление Украине оружия помогает предотвратить дальнейшие жестокости РФ в отношении гражданского населения. Он также считает это содействием тому, чтобы затраты на энергоносители и продовольствие в Европе и во всем мире были меньше.
Заместитель постпреда США считает снабжение оружием не причиной продолжения ненужной войны РФ.
"Если бы у России было настоящее желание деэскалации, она просто вывела бы свои войска и прекратила бы вторжение", - подчеркнул он и добавил, что Россия "лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН" и обвиняет других в смерти и разрушениях, вызванных из-за ее агрессии.
Кроме того, американский представитель вспомнил о поставках иранских беспилотников в РФ, что грубо нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН: "Россия использовала эти беспилотники, чтобы атаковать критически важную инфраструктуру Украины и убивать украинских мирных жителей".
- В четверг, 18 мая, РФ инициировала заседание Совета Безопасности ООН, чтобы осудить поставки оружия Украине.
- Перед заседанием постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что РФ созвала его, чтобы пожаловаться на сбивание своих ракет в Украине. А во время заседания он заявил, что у Путина есть два пути выхода из нынешней ситуации: либо сдаться, либо повторить судьбу Адольфа Гитлера, который покончил с собой в конце Второй мировой войны.
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