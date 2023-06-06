Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

По его информации, в настоящее время жертв среди населения из-за высокой воды нет.

Среди основных задач, поставленных перед участниками заседания, была организация эвакуации и размещения людей на безопасных территориях.

Шмыгаль напомнил, что первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.

Что касается Запорожской АЭС, то ситуация там контролируется.

"Важно не допустить развития худшего сценария", - наметил Шмыгаль вторую задачу.

Третьей задачей является обеспечение людей питьевой водой.

"Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовим выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее", - отметил глава правительства.

Четвертой задачей является оценка экологических последствий. Министерство охраны окружающей среды вскоре должно подготовить соответствующие данные.

Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС: актуальная ситуация, последствия, реакция Украины и мира. Текстовый онлайн