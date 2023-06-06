Обеспечение людей водой, эвакуация и оценка последствий. Состоялось заседание Госкомиссии по подрыву Каховской ГЭС
6 июня состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по подрыву Каховской ГЭС. На нем было выделено четыре основных задачи по ликвидации последствий
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.
По его информации, в настоящее время жертв среди населения из-за высокой воды нет.
Среди основных задач, поставленных перед участниками заседания, была организация эвакуации и размещения людей на безопасных территориях.
Шмыгаль напомнил, что первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.
Что касается Запорожской АЭС, то ситуация там контролируется.
"Важно не допустить развития худшего сценария", - наметил Шмыгаль вторую задачу.
Третьей задачей является обеспечение людей питьевой водой.
"Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовим выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее", - отметил глава правительства.
Четвертой задачей является оценка экологических последствий. Министерство охраны окружающей среды вскоре должно подготовить соответствующие данные.
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