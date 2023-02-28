Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский и командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок. Командующий ОСУВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСУВ "Одеса" Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях", – говорится в сообщении.

Члены Ставки также рассмотрели общую оперативную обстановку и возможный характер действий противника в ближайшее время, о чем доложили Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кроме того, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.