Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам чиновника, оккупанты "массово загоняют в террор местных жителей".

"Они придумывают новые и новые стимулы, чтобы поощрить наших жителей паспортизироваться, теперь – новая социальная помощь. Тем семьям, у которых есть несовершеннолетние дети, готовы выплатить материальную помощь в сумме 4 тысячи рублей, но, если будет "рашистский паспорт", – сказал Федоров.

Он добавил, что фильтрация происходит прямо на улицах – с прохожими проводят долгие беседы, принуждая к оформлению документа. Владельцам же авто грозят конфискацией транспортного средства.