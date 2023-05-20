Обещают соцпомощь и угрожают конфисковать авто: на оккупированном Запорожье усилилась принудительная паспортизация
В Мелитополе оккупанты придумывают новые способы заставить местных получить российский паспорт. Среди прочего – привлекают социальными выплатами на детей, получить которые можно только с документом РФ
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
По словам чиновника, оккупанты "массово загоняют в террор местных жителей".
"Они придумывают новые и новые стимулы, чтобы поощрить наших жителей паспортизироваться, теперь – новая социальная помощь. Тем семьям, у которых есть несовершеннолетние дети, готовы выплатить материальную помощь в сумме 4 тысячи рублей, но, если будет "рашистский паспорт", – сказал Федоров.
Он добавил, что фильтрация происходит прямо на улицах – с прохожими проводят долгие беседы, принуждая к оформлению документа. Владельцам же авто грозят конфискацией транспортного средства.
- Во временно оккупированном Мелитополе россияне поставили видеокамеры, чтобы бороться с украинскими партизанами.
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