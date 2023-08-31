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"Обещаю не надоедать 20 лет": террорист Гиркин (Стрелков) объявил о намерении баллотироваться в президенты РФ

31 августа, 2023 четверг
18:05
Мир

Экс-предводитель боевиков так называемой армии ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) написал обращение о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2024 году

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Там он перечислил свои плюсы по сравнению с Путиным: мол, он лучше разбирается в военном деле, менее доверчив к силовикам, которые оказались "неготовы к войне".

Он отметил, что "Украина отнюдь не соломенное чучело в военном отношении". И военное руководство не может адекватно воевать с ней.

Также Стрелков пообещал "не надоедать россиянам больше 20 лет", намекнув на долгий срок правления Путина.

Что известно о Гиркине

Игорь Гиркин (Стрелков) – российский военный, блогер, идеолог Белого движения, писатель, отставной офицер ВС РФ, бывший полковник ФСБ, военный преступник, террорист. Он был участником российской войны против Украины в Крыму, на Донбассе и во время вторжения в 2022 году на стороне России. Также Гиркин участвовал в войнах в Приднестровье, Боснии, Чечне.

С 2014 года являлся руководителем террористической группировки "Новороссия" и главой "Комитета 25 января". Бывший главарь террористической пророссийской военной группировки "Народное ополчение Донбасса".

После начала российского вторжения в Крым Гиркин возглавлял диверсионный отряд, организовывал сбор крымских депутатов для назначения незаконного референдума, командовал штурмом фотограмметрического центра в Симферополе. В апреле 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, руководил захватом Славянска, начав таким образом боевые действия на Донбассе.

Впоследствии террорист стал первым "министром обороны" так называемой ДНР и главнокомандующим "армии Новороссии". В августе 2014 года, одновременно с началом вторжения российских регулярных войск на Донбасс, уехал обратно в Россию.

СБУ и Генеральная прокуратура Украины возбудили против Гиркина дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.

В 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

В октябре 2022 года ГУР Минобороны Украины сообщило, что Гиркин находится на оккупированной территории, и объявило вознаграждение в 100 тысяч долларов за взятие его в плен.

17 ноября в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению. В России заявили, что не будут выдаваться Нидерландам Гиркина, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

6 декабря бывший полевой командир боевиков "ДНР" вернулся в Москву.

21 июля о якобы задержании Гиркина сообщило российское агентство РБК. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск. В российском СМИ сообщили, что, по предварительным данным, задержание производилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера.

Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской. По ее словам, о местонахождении мужа ей ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания женщины не было дома. 

"Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, по словам консьержа, они вывели моего мужа под руки и отвезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу предъявлено обвинение о статье 282 УК РФ (экстремизм)", - говорится в сообщении.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал задержание Гиркина "особенностями путинского режима". По его словам, Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Его задержание свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

Вечером того же дня российский суд отправил Гиркина в СИЗО. Отмечалось, что Мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. BBC сообщает , что его отправили в СИЗО до 18 сентября.

Россия
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