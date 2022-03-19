Обещанные системы ПВО поступят в Украину в ближайшие дни, - Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов, передает Эспрессо.TV .

"Они публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время уже будут на территории нашей страны. Речь идет о дни", - отметил секретарь Совбеза.

На следующей неделе в Европу прибудет президент США Джо Байден, которого Петр Порошенко пригласил в гости в Украину.

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