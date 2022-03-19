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Главная война с Россией Обещанные системы ПВО поступят в Украину в ближайшие дни, - Данилов

Обещанные системы ПВО поступят в Украину в ближайшие дни, - Данилов

19 мартa, 2022 суббота
23:40
война с Россией Алексей Данилов

В ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов, передает Эспрессо.TV .

"Они публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время уже будут на территории нашей страны. Речь идет о дни", - отметил секретарь Совбеза.

  • На следующей неделе в Европу прибудет президент США Джо Байден, которого Петр Порошенко пригласил в гости в Украину.

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оружие
США
Алексей Данилов
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