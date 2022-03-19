Обещанные системы ПВО поступят в Украину в ближайшие дни, - Данилов
В ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов, передает Эспрессо.TV .
"Они публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время уже будут на территории нашей страны. Речь идет о дни", - отметил секретарь Совбеза.
- На следующей неделе в Европу прибудет президент США Джо Байден, которого Петр Порошенко пригласил в гости в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное