Обещание Зеленского о "мире" с Путиным было безграмотным, - Ахмед Закаев

Об этом глава эмиграционного правительства Чеченской Республики Ичкерия (Лондон, Соединенное Королевство), боевой генерал Ахмед Закаев заявил в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .



"Зеленскому в вину вменяется, что он пришел к власти, обещая мир, а мира нет. А его и не могло быть, потому что не Украина начинала войну. Обещания Зеленского, что он принесет Украине мир, были политически безграмотны, потому что не от него и не от Украины зависел будущий мир. Мир зависел от позиции России, которая совершила агрессию и ведет такую политику по отношению к Украине. Для того чтобы наступил мир в Украине, любое руководство должно принять все условия Путина. А это будет государственная измена", – объяснил Закаев.



Не следует рассчитывать на примирение с РФ на условиях Путина и в будущем, добавил политик."Да, украинцам нужен мир, но не любой ценой. А Путин хочет, что Украина выторговала себе мир, отказавшись от каких-либо своих других интересов, от территорий, даже от структуры государства", - подчеркнул Ахмед Закаев.Полностью интервью читайте ЗДЕСЬ