Обещали упрощенное пересечение границ и другие привилегии: в Киеве задержали мошенников, продававших "удостоверение" несуществующей "миссии ОБСЕ"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Фальшивые документы мошенники продавали в том числе выходцам из стран с повышенным уровнем террористической угрозы, в частности государств Ближнего Востока. "Клиентам" обещали, что "удостоверение" можно будет использовать во избежание проверок на границе и таможне.



По данным следствия, "услугами" злоумышленников воспользовались сотни людей, планировавших незаконно пересекать границы разных стран.



"Документы" мошенники продавали по 1500 евро.



Участниками "схемы" были несколько киевлян, которые зарегистрировали две общественные организации и создали "ведомственный" сайт для совершения сделки. Один из организаторов был задержан при передаче фальшивого документа.



Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи, черновые записи с поличным, поддельные удостоверения и печати "общественных организаций".



Полиция открыла производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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