Обещали упрощенное пересечение границ и другие привилегии: в Киеве задержали мошенников, продававших "удостоверение" несуществующей "миссии ОБСЕ"
СБУ разоблачила в Киеве преступную схему по продаже фейковых "удостоверений" несуществующей "миссии ОБСЕ"
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Фальшивые документы мошенники продавали в том числе выходцам из стран с повышенным уровнем террористической угрозы, в частности государств Ближнего Востока. "Клиентам" обещали, что "удостоверение" можно будет использовать во избежание проверок на границе и таможне.
По данным следствия, "услугами" злоумышленников воспользовались сотни людей, планировавших незаконно пересекать границы разных стран.
"Документы" мошенники продавали по 1500 евро.
Участниками "схемы" были несколько киевлян, которые зарегистрировали две общественные организации и создали "ведомственный" сайт для совершения сделки. Один из организаторов был задержан при передаче фальшивого документа.
Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи, черновые записи с поличным, поддельные удостоверения и печати "общественных организаций".
Полиция открыла производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.91
Покупка 26.91Продажа 27.18
-
EUR
Покупка 30.08Продажа 30.51
- Актуальное
- Важное