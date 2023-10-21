Обещали тысячу долларов в день: россияне пытались завербовать жителя Норвегии

Об этом 21 октября 2023 года рассказал русскоязычный телеканал Current Time TV, который является совместным проектом "Радио Свобода" и "Голоса Америки" и освещает жизнь на постсоветском пространстве.

Как утверждают журналисты канала, житель Осло, на которого вышли вербовщики, предоставил им используемые россиянами имена и аудиозапись разговора.

"Самое главное, что меня напрягло, - то, что однажды все-таки сказали: надо съездить в Альту, Тромсе (арктические города на севере Норвегии, - ред.), и между прочим прозвучало "военные базы", и как-то там это дело снять", - отмечает мужчина.

За это ему обещали не менее 1 тысячи долларов в день. Его показания проверяются полицией.

Начальник отдела безопасности департамента контрразведки Норвегии Ханне Блумберг говорит, что российские спецслужбы пытаются установить контакт с людьми, например, в социальных сетях.

Читайте также: В Норвегии запустили самую мощную в мире плавучую ветровую электростанцию

"Предлагают "кратковременное сотрудничество", деньги за то, чтобы сфотографировали что-то или получить о чем-то информацию. Вы передаете ее человеку, которого вы даже никогда не видели, и получаете за это деньги", - описывает схему подобного сотрудничества Блумберг.

В Норвегии Кремль интересуют не только военные базы, утверждают местные спецслужбы.

"У нас есть ряд установок, перерабатывающих газ, есть терминалы на континенте, принимающие газ, есть производственные мощности, большинство из которых находятся под водой, есть 8 800 километров трубопроводов. Это огромная и сложная сеть инфраструктуры, и, конечно, у нас есть все системы контроля и управления, которые являются возможными целями, например для кибератак", - отмечает подполковник, старший преподаватель кафедры стратегических коммуникаций колледжа Норвежского университета обороны Гейр Хоген Карлсен.