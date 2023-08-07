Обещали, но не выполнили: НАПК вернуло пять греческих перевозчиков в список спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции восстановило статус пяти греческих компаний-перевозчиков в перечне международных спонсоров войны, поскольку эти компании не выполнили условия исключения
Об этом информирует прессслужба .
Сообщается, что недавно украинская и греческая стороны приступили к переговорам, где было предложено пяти компаниям выполнить условия:
- прекратить практику отключения транспондеров - устройств для отслеживания навигации судов,
- прекратить практику перегрузки груза с борта на борт,
- публично осудить российскую агрессию.
"Проблема отключения транспондеров и перевалки с борта на борт была решена в 11-м пакете санкций ЕС. Однако эти пять греческих компаний-перевозчиков не выполнили в определенный срок требование публичного осуждения российской агрессии. Поэтому НАПК восстановило их статус в перечне "Международные спонсоры войны" , – говорится в заявлении.
Впервые НАПК присвоило статус спонсоров войны пяти греческим компаниям летом 2022 года – Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD.
Также недавно ирландская компания по порставкам судового топлива Peninsula Petroleum Limited была исключена из списка международных спонсоров войны, выполнив все необходимые условия, выбрав путь социально-ответственного бизнеса.
- 23 июня НАПК внесло автопроизводителя Geely в международные спонсоров войны.
- 16 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые исключило из перечня международных спонсоров войны первую компанию – ирландскую Peninsula Petroleum Limited.
- По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАПК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французская сеть Auchan, немецкая Metro и другие компании.
- 18 июля портовый оператор Dubai Port World из ОАЭ был внесен НАПК в перечень международных спонсоров войны за сотрудничество с РФ.
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