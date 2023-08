Об этом информирует прессслужба .

Сообщается, что недавно украинская и греческая стороны приступили к переговорам, где было предложено пяти компаниям выполнить условия:

прекратить практику отключения транспондеров - устройств для отслеживания навигации судов,

прекратить практику перегрузки груза с борта на борт,

публично осудить российскую агрессию.

"Проблема отключения транспондеров и перевалки с борта на борт была решена в 11-м пакете санкций ЕС. Однако эти пять греческих компаний-перевозчиков не выполнили в определенный срок требование публичного осуждения российской агрессии. Поэтому НАПК восстановило их статус в перечне "Международные спонсоры войны" , – говорится в заявлении.

Впервые НАПК присвоило статус спонсоров войны пяти греческим компаниям летом 2022 года – Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD.

Также недавно ирландская компания по порставкам судового топлива Peninsula Petroleum Limited была исключена из списка международных спонсоров войны, выполнив все необходимые условия, выбрав путь социально-ответственного бизнеса.