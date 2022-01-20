Обещали иностранцам легализацию и требовали $2100: в Киеве разоблачили группу мошенников

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным правоохранителей, два гражданина Армении и гражданин Украины, злоупотребляя доверием иностранцев - трех граждан Республики Туркменистан, получили их паспорта для выезда за границу, пообещав помочь в продлении сроков пребывания в Украине.



"Не намереваясь фактически оказывать помощь, они сообщили пострадавшим о якобы изъятии их паспортов Службой безопасности Украины и необходимости передать через них сотрудникам СБУ $2100 за возврат изъятых документов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что злоумышленники были задержаны при передаче этих средств. Решаются вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрании мер пресечения.



Как известно, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся безотлагательные следственные действия с целью установления других возможных участников преступления.

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