Обещали иностранцам легализацию и требовали $2100: в Киеве разоблачили группу мошенников
В Киеве украинца и двух граждан Армении задержали за мошенническое завладение деньгами иностранцев и подстрекательство к взятке сотрудникам СБУ
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным правоохранителей, два гражданина Армении и гражданин Украины, злоупотребляя доверием иностранцев - трех граждан Республики Туркменистан, получили их паспорта для выезда за границу, пообещав помочь в продлении сроков пребывания в Украине.
"Не намереваясь фактически оказывать помощь, они сообщили пострадавшим о якобы изъятии их паспортов Службой безопасности Украины и необходимости передать через них сотрудникам СБУ $2100 за возврат изъятых документов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники были задержаны при передаче этих средств. Решаются вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрании мер пресечения.
Как известно, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся безотлагательные следственные действия с целью установления других возможных участников преступления.
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