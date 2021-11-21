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"Обещали, что Европа всех примет. Легально". Нелегальный мигрант из Ирака рассказал, откуда в Беларуси взялись тысячи курдов

21 ноября, 2021 воскресенье
12:20
Мир

Литовский портал Delfi обнародовал видео разговора с мигрантом, представляемым гражданином Ирака курдского этнического происхождения

Беседа состоялась неподалеку от Шальчининкая (Литва), на нейтральной полосе. Во время осуществления видеозаписи там находились 13 мигрантов-курдов, сообщает Еспресо.TV .

Группа сидит возле костра. За их спинами – вооруженные автоматами белорусские силовики с закрытыми балаклавами лицами. Когда мигрант начинает разговаривать с журналисткой, один из силовиков подходит поближе и снимает все на телефон.

Мигрант рассказывает, что они из иракского Курдистана. На границе уже десять дней, их сюда привезли из Минска. Он утверждает, что они хотели бы вернуться домой, но белорусские пограничники не дают им это сделать.







Далее фрагмент разговора:

– Они повсюду идут за нами. Мы пытались вернуться назад, но они возвращают нас назад.

– Как вас привезли сюда?

- на военных грузовиках. У нас были действующие визы

– Они применяли силу?

- Конечно.

- Расскажите поподробнее.

- Простите, но не могу, не могу говорить об этой ситуации.

– Почему вообще вы приехали в Беларусь?

- Все сюда ехали, потому что обещали, что Европа примет всех. Легально. Что можно будет легально перейти границу?

Мигрант также рассказал, что за билеты на самолет и визу они заплатили от 3500 до 4000 долларов. Сейчас они ждут помощи от иракского посольства в Москве, номер им дали литовские пограничники.

В конце журналистка интересуется, откуда мужчина так хорошо знает английский. Он отвечает, что окончил магистратуру юридического факультета.

- Когда вы вернетесь в Ирак, вы расскажете другим, что попасть в ЕС не так просто, как обещают?

- Ага конечно. Сейчас люди уже знают об этом.

Справка

Перед этим пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в Беларуси сейчас находится около 7 тыс. мигрантов. В пятницу первым эвакуационным рейсом Беларусь покинули более 400 человек.

Кроме того, белорусская туристическая фирма "Дрим Джоб" анонсировала на 28 ноября вывозной рейс для мигрантов, желающих вернуться в Сирию и Ирак. Для клиентов фирмы рейс будет бесплатным, другим желающим вернуться в Дамаск придется заплатить 400 долларов.

Подавляющее большинство мигрантов в Беларуси курдами.


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Литва
мигранты
курды
Курдистан
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