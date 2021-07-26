Обещала диплом за $ 1,5 тыс .: СБУ разоблачила советницу ректора столичного вуза
В Киеве советница ректора за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители задержали чиновницу в Киеве во время получения очередной части неправомерной выгоды.
По данным следствия, чиновница наладили коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требованиями учебной программы.
Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи неправомерной выгоды.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности.
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