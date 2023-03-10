Обещал семьям погибших военных оформить выплату от государства, вместо этого выманивал деньги: злоумышленника задержали
СБУ разоблачила организатора мошеннической схемы, который выманивал деньги у родственников погибших украинских бойцов в обмен на помощь в получении выплат от государства
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Задержан делец, выдуривавший деньги в родстве украинских воинов, погибших во время полномасштабного вторжения РФ. За "вознаграждение" он и его сообщники обещали пострадавшим семьям свое "содействие" в получении единовременной денежной помощи от государства", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что злоумышленник убеждал решать этот вопрос якобы из-за собственных связей среди чиновников одной из воинских частей. Он даже оказывал психологическое давление и угрожали "бюрократической" волокитой.
Организатор выманивал 10 тысяч долларов из близких родственников погибшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины. За это "гарантировало" беспрепятственное получение пакета документов, необходимых для оформления компенсации.
Правоохранители задержали злоумышленника при получении половины суммы от брата погибшего.
В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении за мошенничество, совершенное в больших размерах.
Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой.
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