Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что задержанный имел связи в военно-врачебной комиссии районного ТЦК. Благодаря этому он обещал мужчине оформить медицинские документы, признать его непригодным к военной службе с последующим снятием с военного учета.

"За определенное вознаграждение способствовал в признании граждан непригодными к военной службе и в получении ими группы инвалидности. Положительное заключение ВЛК помогал лицам с "инвалидностью" избежать призыва", - говорится в сообщении.

Военного задержали по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины при получении взятки.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.