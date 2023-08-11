Обещал помощь в оформлении липовой инвалидности: в Киеве на взятке $5 тыс. разоблачили военного
Правоохранители задержали военнослужащего в Киеве, который за 5 тысяч долларов обещал помочь уклониться от призыва во время мобилизации
Об этом сообщает Национальная полиция.
Отмечается, что задержанный имел связи в военно-врачебной комиссии районного ТЦК. Благодаря этому он обещал мужчине оформить медицинские документы, признать его непригодным к военной службе с последующим снятием с военного учета.
"За определенное вознаграждение способствовал в признании граждан непригодными к военной службе и в получении ими группы инвалидности. Положительное заключение ВЛК помогал лицам с "инвалидностью" избежать призыва", - говорится в сообщении.
Военного задержали по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины при получении взятки.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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