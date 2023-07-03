Обещал переправить мужчину за границу за 250 тыс грн: в Киеве будут судить "адвоката"

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемый, выдавая себя за адвоката, требовал от мужчины призывного возраста 250 тысяч гривен за влияние на принятие решения должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки о признании непригодным к службе.

Средства подозреваемый получил через доверенное лицо призывника.

"В дальнейшем подозреваемый предложил самому посреднику свою помощь в переправке за границу. За 250 тысяч гривен он пообещал внести данные мужчины в систему "ПУТЬ", что позволяет беспрепятственный выезд за границу в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подозреваемый был задержан на "горячем" непосредственно после передачи денег.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.