Обещал переправить мужчину за границу за 250 тыс грн: в Киеве будут судить "адвоката"
В Киеве будут судить псевдоадвоката, который требовал от мужчины призывного возраста 250 тысяч гривен за пересечение уклоняющегося за границу
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Подозреваемый, выдавая себя за адвоката, требовал от мужчины призывного возраста 250 тысяч гривен за влияние на принятие решения должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки о признании непригодным к службе.
Средства подозреваемый получил через доверенное лицо призывника.
"В дальнейшем подозреваемый предложил самому посреднику свою помощь в переправке за границу. За 250 тысяч гривен он пообещал внести данные мужчины в систему "ПУТЬ", что позволяет беспрепятственный выезд за границу в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, подозреваемый был задержан на "горячем" непосредственно после передачи денег.
Ему грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
- Закарпатцы пытались переправить через украинско-румынскую границу девять мужчин призывного возраста. За каждого "клиента" они должны получить 3-3,5 тысячи долларов.
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