Обещал наварить оккупантам щей: на Николаевщине задержали корректировщика огня

Об этом Николаевская областная прокуратура сообщает в своем телеграме.

72-летний местный житель фиксировал на фото и видео расположение важных объектов инфраструктуры Николаева и по закрытым каналам передавал оккупантам. Эти данные россияне использовали для корректировки ракетных ударов. За сотрудничество мужчине обещали деньги и гарантии безопасности.

Прокуратура сообщает, что во время общения со своим куратором коллаборант обещал "наварить щей для российских военных", когда те захватят Николаев.

Мужчине объявили подозрение в госизмене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

19 сентября СБУ задержала жительницу Черниговщины, которая за деньги передавала оккупантам данные о перемещении ВСУ.

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