Обещал наварить оккупантам щей: на Николаевщине задержали корректировщика огня
В Николаевской области задержала мужчину, который передавал врагу данные о размещении критической инфраструктуры в городе
Об этом Николаевская областная прокуратура сообщает в своем телеграме.
72-летний местный житель фиксировал на фото и видео расположение важных объектов инфраструктуры Николаева и по закрытым каналам передавал оккупантам. Эти данные россияне использовали для корректировки ракетных ударов. За сотрудничество мужчине обещали деньги и гарантии безопасности.
Прокуратура сообщает, что во время общения со своим куратором коллаборант обещал "наварить щей для российских военных", когда те захватят Николаев.
Мужчине объявили подозрение в госизмене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
- 19 сентября СБУ задержала жительницу Черниговщины, которая за деньги передавала оккупантам данные о перемещении ВСУ.
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