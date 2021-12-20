Обещал избежать тюрьмы за $8 тыс: в Киевской области будут судить полицейского за мошенничество

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.



Киевлянин в сговоре с оперативником полиции и сотрудником СБУ предложил "помочь" своему знакомому, обвиняемому в угоне автомобилей. В то время правоохранитель работал в Управлении уголовного розыска.



Они якобы могли договориться с судьей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.



Чтобы втереться в доверие, подельники встречались с обвиняемым и делали вид, что имеют связи в суде. Однако они не собирались передавать кому-то деньги.



После получения $8 тыс. киевлянин был задержан.



Злоумышленникам инкриминируют покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины).

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