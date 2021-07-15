Обещал должность в ГБР за $50 тыс.: в Киеве задержали мошенника
Прокуратура Киева открыла дело против мошенника, который за $ 50 тыс. обещал пострадавшему должность в ГБР
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Злоумышленника задержали во время передачи первой части суммы - $35 тыс.
Согласно данным следствия, мошенник обещал потерпевшему трудоустройство на руководящую должность в одном из подразделений ГБР.
"Эта сумма предназначалась за якобы содействие должностных лиц правоохранительных органов и высшего законодательного органа государства", - отмечают в Офисе генпрокурора.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения первой части суммы, которая составляет 35 тыс. долларов.
Согласно ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 УК Украины мошеннику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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