Обещал 1 млн грн: на Херсонщине фермер заказал убийство конкурента
В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за 1 млн грн. СБУ предотвратила убийство
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Сотрудники внутренней безопасности СБУ предотвратили заказное убийство на Херсонщине. В ходе спецоперации удалось задержать организатора, который спланировал ликвидацию местного фермера и пообещал за это $40 тыс. (более 1 млн грн).
По данным следствия, заказчиком и организатором убийства оказался другой местный фермер. Он хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, усилить свои собственные позиции в регионе.
"Впрочем исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ. Правоохранители начали документировать противоправную деятельность и в конце концов задержали организатора во время передачи последнего транша "вознаграждения", - говорится в сообщении.
Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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