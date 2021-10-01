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Обещал 1 млн грн: на Херсонщине фермер заказал убийство конкурента

1 октября, 2021 пятница
18:39
Криминал На Херсонщине фермер заказал убийство конкурента

В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за 1 млн грн. СБУ предотвратила убийство

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Сотрудники внутренней безопасности СБУ предотвратили заказное убийство на Херсонщине. В ходе спецоперации удалось задержать организатора, который спланировал ликвидацию местного фермера и пообещал за это $40 тыс. (более 1 млн грн).

По данным следствия, заказчиком и организатором убийства оказался другой местный фермер. Он хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, усилить свои собственные позиции в регионе.

"Впрочем исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ. Правоохранители начали документировать противоправную деятельность и в конце концов задержали организатора во время передачи последнего транша "вознаграждения", - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
 

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убийство
СБУ
новости Херсонщины
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