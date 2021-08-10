Объемы угля на складах украинских ТЭС на треть меньше запланированных на начало августа, - "Укрэнерго"

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".



"В целом в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа", - говорится в сообщении.



Так, по информации "Укрэнерго, ситуация с накоплением угля на складах ТЭС остается критической. Так, по состоянию на утро 9 августа запасы составляют 738 тыс. Тонн угля. Это на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели.



В частности, объем антрацитового угля на складах ТЭС за неделю вырос на 3,2% до 261 тыс. тонн, а газового - уменьшился на 5,4%, до 522 тыс. тонн.

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