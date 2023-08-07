Объемы китайского экспорта упали до самого низкого с 2020 года уровня, - Reuters
Китайский экспорт, вероятно, подвергся еще большему спаду в июле из-за того, что производители второй по величине экономики мира боролись за покупателей на рынках
Об этом информирует Reuters.
Согласно опросу 28 экономистов, ожидается, что данные за июль покажут падение исходящей поставки на 12,5% по сравнению с 2022 годом, после падения на 12,4% в июне.
Сообщается, что это было бы худшим показателем с февраля 2020 года, когда экспорт падал на 17,2% из-за строгих ограничений COVID и локдауны по всей стране.
Активность китайских фабрик в июле снизилась четвертый месяц подряд, что ставит под угрозу перспективы роста в третьем квартале и увеличивает давление на чиновников, чтобы они приняли обещанные политические меры для повышения внутреннего спроса. Секторы услуг и строительства также балансируют на грани сокращения.
Ожидается, что импорт Китая сократится на 5% после падения на 6,8% в июне, что отражает незначительное улучшение внутреннего спроса. Однако, южнокорейский экспорт в Китай, ведущий показатель импорта азиатского гиганта, упал на 25,1% в июле по сравнению с предыдущим годом, наиболее резким за три месяца.
Медианская оценка в опросе указала лишь на незначительное изменение положительного сальдо торгового баланса Китая, при этом аналитики прогнозируют, что он составит 70,60 млрд долларов по сравнению с 70,62 млрд в июне.
- Напомним, в Китае планируют мобилизовать все население для контрразведывательной работы для борьбы со шпионажем. В ответ на это США заявили, что внимательно следят за исполнением расширенного закона Пекина о борьбе со шпионажем.
- В июне Соединенные Штаты признали существование китайской шпионской базы на Кубе еще с 2019 года. Она является частью глобальных усилий Пекина по совершенствованию своих возможностей сбора разведданных.
- 5 августа стало известно, что президент США Джо Байден подпишет указ о проверке и ограничении исходных инвестиций в "чувствительные технологии" Китая.
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