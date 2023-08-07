Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Объемы китайского экспорта упали до самого низкого с 2020 года уровня, - Reuters

Объемы китайского экспорта упали до самого низкого с 2020 года уровня, - Reuters

7 августа, 2023 понедельник
12:39
Экономика

Китайский экспорт, вероятно, подвергся еще большему спаду в июле из-за того, что производители второй по величине экономики мира боролись за покупателей на рынках

Об этом информирует Reuters.

Согласно опросу 28 экономистов, ожидается, что данные за июль покажут падение исходящей поставки на 12,5% по сравнению с 2022 годом, после падения на 12,4% в июне.

Сообщается, что это было бы худшим показателем с февраля 2020 года, когда экспорт падал на 17,2% из-за строгих ограничений COVID и локдауны по всей стране.

Активность китайских фабрик в июле снизилась четвертый месяц подряд, что ставит под угрозу перспективы роста в третьем квартале и увеличивает давление на чиновников, чтобы они приняли обещанные политические меры для повышения внутреннего спроса. Секторы услуг и строительства также балансируют на грани сокращения.

Ожидается, что импорт Китая сократится на 5% после падения на 6,8% в июне, что отражает незначительное улучшение внутреннего спроса. Однако, южнокорейский экспорт в Китай, ведущий показатель импорта азиатского гиганта, упал на 25,1% в июле по сравнению с предыдущим годом, наиболее резким за три месяца.

Медианская оценка в опросе указала лишь на незначительное изменение положительного сальдо торгового баланса Китая, при этом аналитики прогнозируют, что он составит 70,60 млрд долларов по сравнению с 70,62 млрд в июне.

  • Напомним, в Китае планируют мобилизовать все население для контрразведывательной работы для борьбы со шпионажем. В ответ на это США заявили, что внимательно следят за исполнением расширенного закона Пекина о борьбе со шпионажем.
  • В июне Соединенные Штаты признали существование китайской шпионской базы на Кубе еще с 2019 года. Она является частью глобальных усилий Пекина по совершенствованию своих возможностей сбора разведданных.
  • 5 августа стало известно, что президент США Джо Байден подпишет указ о проверке и ограничении исходных инвестиций в "чувствительные технологии" Китая.
Новости
Мир
Китай
Читайте также:
6 августа, 2023 воскресенье
Выжмет до последней капли: дипломат о действиях Турции в отношении РФ
військовий переворот у Нігері
5 августа, 2023 суббота
Возвращение законной власти или интервенция: Африканские страны объявили ультиматум мятежникам в Нигере
7 августа, 2023 понедельник
В США отреагировали на совместную военно-морскую операцию Китая и России вблизи Аляски
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.88
    Покупка 36.88
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
7 августа
13:30
Обновлено
Цукерберг предложил дату поединка с Маском
13:24
"Информация передана Силам обороны Украины": хакеры взломали сайт московского БТИ
13:22
Нацполиция разоблачила международный канал контрабанды наркотиков и изъяла кокаина на $500 тыс.
13:17
Обновлено
Домой вернулись еще 22 украинских военнопленных
13:10
Эрдоган созвал заседание правительства для обсуждения "зернового соглашения"
13:06
В Бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, – нардеп Чернев
12:58
В Украине постепенно падает жара, местами дожди и грозы: прогноз погоды на 8 августа от Натальи Диденко
12:52
ЕС на саммите в Джидде получил от Китая сигналы о готовности участвовать в дальнейших переговорах по войне в Украине, - FT
12:49
Россияне намерены использовать ВОТ Украины как мусорные полигоны: подробности
12:27
Изменение климата может углубить долговую яму для 59 стран, - исследование
12:26
В Украине от действий РФ пострадали 763 объекта культурного наследия: больше всего – на Харьковщине
12:22
Игнат объяснил, как "кинжалы" оказались в небе Беларуси во время обстрела Украины 5 августа
12:02
OPINION
Встреча в Саудовской Аравии: без России
11:58
В Калифорнии столкнулись два пожарных вертолета: погибли три человека
11:42
Эксклюзив
Мир без России – сухой остаток саммита в Саудовской Аравии, – эксперт Центра ближневосточных исследований
11:40
Спецназовцы ГУР уничтожили подразделение россиян в Херсонской области
11:34
Обновлено
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 2-го тура
11:28
В России курс рубля упал до самого низкого уровня с марта 2022 года
11:28
Украинцы 5 августа потребили количество электроэнергии, равнозначную мощности 5 тепловых энергоблоков, – Укрэнерго
11:18
Обновлено
В Полтаве произошел взрыв в многоэтажке: двоих жителей госпитализировали
11:05
Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море и завели ракетоноситель в пункт базирования
11:01
Российские войска утром ударили по Херсонщине: ранен мужчина
11:00
Месси сделал дубль в третьем подряд матче за "Интер Майами"
10:52
Россияне обстреляли село в Харьковской области: по меньшей мере два человека погибли
10:48
Россия объявила в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
10:43
Разведка Британии назвала причину низкой эффективности фронтовой авиации России
10:33
Обзор
Украина бьет по ключевым маршрутам России, а Путин вовлекает россиян в вечную войну, чтобы "вылечить опухоль". Акценты мировых СМИ 7 августа
10:30
В Николаевской области объявили подозрение женщине, которая собирала разведданные о визите Зеленского для спецслужб РФ
10:09
Американским ученым удалось воспроизвести прорыв в термоядерной энергетике
10:04
OPINION
Силовая борьба с коррупцией напоминает ритуалы ацтеков
10:03
Мировые цены на пшеницу подскочили после ударов по российским кораблям в Черном море
09:57
Эксклюзив
В какую ловушку загоняют врага удары украинских ракет по мостам в Чонгаре и Геническе. Ответ Сергея Згурца
09:53
Инфографика
доллар
Курс валют на 7 августа: что с ценами в банках и обменниках
09:35
"Противостояние было очень жесткое": в Минобороны назвали самое горячее направление на фронте за неделю
09:15
Еще 22 спутника Starlink запустили в космос
09:08
У берегов Италии перевернулись лодки с мигрантами: два человека погибли, 30 пропали без вести
08:45
Япония планирует выброс воды из Фукусимы в конце августа – начале сентября
08:41
Российская армия ночью обстреляла Херсон: один человек погиб, по меньшей мере 7 ранены
08:23
OPINION
Николай Княжицкий
Украина-Польша. Время взаимоподдержки, а не ошибок
08:22
"Искали Storm Shadow и наконец-то нашли": Минобороны высмеяло Россию после ударов по мостам в Крым
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV