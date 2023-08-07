Об этом информирует Reuters.

Согласно опросу 28 экономистов, ожидается, что данные за июль покажут падение исходящей поставки на 12,5% по сравнению с 2022 годом, после падения на 12,4% в июне.

Сообщается, что это было бы худшим показателем с февраля 2020 года, когда экспорт падал на 17,2% из-за строгих ограничений COVID и локдауны по всей стране.

Активность китайских фабрик в июле снизилась четвертый месяц подряд, что ставит под угрозу перспективы роста в третьем квартале и увеличивает давление на чиновников, чтобы они приняли обещанные политические меры для повышения внутреннего спроса. Секторы услуг и строительства также балансируют на грани сокращения.

Ожидается, что импорт Китая сократится на 5% после падения на 6,8% в июне, что отражает незначительное улучшение внутреннего спроса. Однако, южнокорейский экспорт в Китай, ведущий показатель импорта азиатского гиганта, упал на 25,1% в июле по сравнению с предыдущим годом, наиболее резким за три месяца.

Медианская оценка в опросе указала лишь на незначительное изменение положительного сальдо торгового баланса Китая, при этом аналитики прогнозируют, что он составит 70,60 млрд долларов по сравнению с 70,62 млрд в июне.