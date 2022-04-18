Объемы гумпомощи из-за рубежа по сравнению с первым месяцем полномасштабного вторжения РФ значительно уменьшились, - руководитель благотворительного фонда
Виктория Христенко, руководитель "Фонда свободных и небезразличных", депутат Львовского городского совета поделилась своим опытом и мнениями по обеспечению беженцев в Западной Украине и о значительном уменьшении гуманитарной помощи
Такие мысли она высказала в эфире Еспресо TV
Руководитель благотворительного фонда отметила: "Очень много беженцев, которые приехали к нам уже более 50 дней назад, у них нет работы, у них закончились любые возможные сбережения. К сожалению, они так же живут в школах и детсадах, соответственно, не могут оставить детей и выйти на какую-нибудь работу".
Депутат горсовета отметила, что гуманитарная помощь значительно уменьшилась, ее поступает мало, а поступающая абсолютно объективно едет на передок, где ситуация катастрофическая.
Виктория Христенко поделилась обеспокоенностью: "У нас на Западе Украины, я чувствую, скоро будут и люди, которые не могут себя обеспечить банальным питанием. Соответственно, мы стараемся эвакуировать людей в Европу, как временное убежище. Но в Европе по крайней мере люди обеспечены первичными потребностями, там работающая экономика в странах, не такая, как у нас, что только часть может работать.
Почему уменьшилось предоставление гуманитарной помощи, руководитель благотворительного фонда не имеет ответа, также вспоминает: "Я постоянно езжу вдоль границы, и первый месяц стояли очереди на въезд на 5-6 часов и это все были бусы , которые везли гуманитарку, а сейчас очередей нет".
Руководитель благотворительного фонда считает, что мэрам Западной Украины нужно срочно громко обращаться ко всем мэрам европейских городов и городков для того, чтобы их стимулировать и призывать привозить еду, средства гигиены, корма для животных, самые банальные вещи.
- Напомним, 16 апреля крупнейший дилер украинских шин в Европе привез гуманитарный груз во Львов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное