Объемы гумпомощи из-за рубежа по сравнению с первым месяцем полномасштабного вторжения РФ значительно уменьшились, - руководитель благотворительного фонда

Такие мысли она высказала в эфире Еспресо TV



Руководитель благотворительного фонда отметила: "Очень много беженцев, которые приехали к нам уже более 50 дней назад, у них нет работы, у них закончились любые возможные сбережения. К сожалению, они так же живут в школах и детсадах, соответственно, не могут оставить детей и выйти на какую-нибудь работу".



Депутат горсовета отметила, что гуманитарная помощь значительно уменьшилась, ее поступает мало, а поступающая абсолютно объективно едет на передок, где ситуация катастрофическая.



Виктория Христенко поделилась обеспокоенностью: "У нас на Западе Украины, я чувствую, скоро будут и люди, которые не могут себя обеспечить банальным питанием. Соответственно, мы стараемся эвакуировать людей в Европу, как временное убежище. Но в Европе по крайней мере люди обеспечены первичными потребностями, там работающая экономика в странах, не такая, как у нас, что только часть может работать.



Почему уменьшилось предоставление гуманитарной помощи, руководитель благотворительного фонда не имеет ответа, также вспоминает: "Я постоянно езжу вдоль границы, и первый месяц стояли очереди на въезд на 5-6 часов и это все были бусы , которые везли гуманитарку, а сейчас очередей нет".



Руководитель благотворительного фонда считает, что мэрам Западной Украины нужно срочно громко обращаться ко всем мэрам европейских городов и городков для того, чтобы их стимулировать и призывать привозить еду, средства гигиены, корма для животных, самые банальные вещи.

Напомним, 16 апреля крупнейший дилер украинских шин в Европе привез гуманитарный груз во Львов

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