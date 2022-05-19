Объемы гуманитарной помощи Украине из-за границы ежемесячно сокращаются, - нардеп

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграммах со ссылкой на таможенную статистику.

Он указал, что в марте в Украину въехало 183 тыс. тонн гуманитарной помощи, а в апреле – уже 122 тыс. тонн, тогда как за половину мая (до 17.05) объем гуманитарной помощи из-за границы составил 61 тыс. тонн.

Железняк объясняет такую тенденцию тремя основными причинами. Первая из них – очереди на пунктах пропуска.

Также на уменьшение объемов гуманитарной помощи влияет, что гуманитарная помощь становится более целевой.

"И соответственно – не такой тяжелой по весу, уже не везут так много консервов, бытовой химии и так далее", – объяснил парламентарий.

Третья причина снижения поставок – это льготы на импорт товаров, часть товаров заводят уже не как гуманитарную помощь, допускает Железняк.

Напомним, украинцы ввезли из Европы 86 тыс. автомобилей на льготных условиях.

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