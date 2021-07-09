Объем выданных ипотек за пять месяцев этого года вырос в 2,5 раза и составил почти 3 млрд грн, - НБУ

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, за первые пять месяцев года банки выдали 3 651 ипотечный кредит на общую сумму более 2,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года новое ипотечное кредитование выросло почти в 2,5 раза по количеству договоров и более чем утроилось в денежном измерении.



Отмечается, что в мае этого года банки выдали 843 ипотечных кредита на общую сумму 666,9 млн грн.



По данным регулятора, драйвером рынка остаются кредиты на покупку жилья на вторичном рынке. В мае их доля составила 89% от количества и 87% от объема всех выданных ипотечных кредитов.



В пресс-службе заметили, что средний размер кредита на покупку жилья в мае сохранился на уровне 791 тыс. грн. В то же время средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце снизился до 878 тыс. грн против 925 тыс. грн в апреле, вторичной - наоборот вырос до 780 тыс. грн с 771 тыс. грн.



В НБУ добавили, что рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным: пять самых активных банков заключили более 90% новых сделок.



По данным регулятора, в мае средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита снизилась в обоих сегментах: на первичном рынке - до 15,7% с 17,4% в апреле, на вторичном - до 13,4% с 13,5%. Снижение стоимости кредитов на первичном рынке в мае в НБУ объяснили уменьшением доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку.

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