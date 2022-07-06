Объем международной финансовой поддержки Украины вырос на 46% за 2 недели, - нардеп
Международные партнеры нарастили объемы финансирования госбюджета сУкраины за последние две недели более чем на 101 млрд грн
Об этом сообщил народный депутат и заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос") в телеграм.
"По данным за 24 февраля – 05 июля, объем финансирования госбюджета от международных партнеров составил 322,5 млрд грн", – указал он.
Он также обратил внимание, что темпы такой финансовой поддержки в последнее время значительно выросли: только за последние две недели сумма такого финансирования увеличилась на 46% или 101,8 млрд грн.
Напомним, украинская экономика отходит от шока, но правительство ожидает падения ВВП в 2022 году как минимум на 35%.
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