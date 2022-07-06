Об этом сообщил народный депутат и заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос") в телеграм.

"По данным за 24 февраля – 05 июля, объем финансирования госбюджета от международных партнеров составил 322,5 млрд грн", – указал он.

Он также обратил внимание, что темпы такой финансовой поддержки в последнее время значительно выросли: только за последние две недели сумма такого финансирования увеличилась на 46% или 101,8 млрд грн.

Напомним, украинская экономика отходит от шока, но правительство ожидает падения ВВП в 2022 году как минимум на 35%.