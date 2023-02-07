Об этом сообщил президент Украинской ассоциации вторичных металлов Владимир Бублей, передает Минпром.

"Все те уничтожены 3 тыс. танков – это примерно 120 тыс. тонн металлолома. А общий объем уничтоженной российской техники, еще ржавеющей на украинских полях, мы оцениваем примерно в 250 тыс. тонн. Да, рано или поздно вся эта уничтоженная российская техника окажется на украинских меткомбинатах, но какого-либо существенного влияния на рынок металлолома по объемам у нее не будет", - рассказал Бублей.

Он также напомнил, что по закону вся уничтоженная российская техника считается собственностью государства. Так что без соответствующих разрешительных документов от Министерства обороны ни один металлургический комбинат ее не примет.

К тому же, по словам руководителя УАВтормета, для производства военной техники используются различные марки стали, а также цветных металлов, что затрудняет переработку таких отходов.

Относительно общих объемов заготовки лома в этом году, по прогнозам ассоциации, она составит около 900-950 тыс. тонн.

"Если мы прогнозируем выплавку стали на уровне 6 млн тонн, то заготовка составит около 900-950 тыс. тонн. Традиционно основной наш потребитель – все-таки внутренний рынок. Приостановили закупку Интерпайп или Каметсталь – и все сидят, ждут, когда можно будет туда что-то продавать. Поэтому такой прогноз сбора металлолома – он реалистичен", - подытожил Бублей.