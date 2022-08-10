Объем и время нового пакета военной помощи свидетельствуют об увеличении доверия Белого дома к Украине, - дипломат Чалый

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Это 18-й пакет военной помощи, объемы и время поступления которого свидетельствуют об увеличении доверия Белого дома к Украине. Это очень хороший сигнал поддержки Украины от США не только верой, а четким расчетом нашей победы", - отметил дипломат.



Валерий Чалый подчеркнул, что новый пакет военной помощи имеет огромный объем, учитывая, что он содержит большое количество боеприпасов, и это очень важно для данного этапа нашей военной кампании, потому что партнеры прислушивались к нашим потребностям в боеприпасах.



"Это еще важно и потому, что за период в один-два месяца очень многое определится, и относительно продолжительности горячей фазы войны, и относительно того, что может нам удасться в ближайшее время. Я думаю, что рядом с выделением финансовой помощи новый военный пакет является огромным жестом поддержки со стороны США", - подытожил Чалый.

7 августа президент Владимир Зеленский анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

9 августа Остап Ярыш, журналист и ведущий "Голоса Америки", сообщил, что это один из наибольших военных пакетов, который администрация США выделила с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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