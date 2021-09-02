Объемы гривни в наличном обращении на начало сентября возросли до 594 млрд грн, - Шевченко

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



"Банкноты в обращении составляют 590 млрд грн общим количеством 2,9 млрд штук, монеты - 4 млрд грн, 13,8 млрд штук", - цитирует агентство слова главы правления Национального банка Украины Кирилла Шевченко.



В агентстве отметили, что, согласно данным регулятора, на конец июля наличность вне банков составляла 548, 6 млрд грн, в кассе банков - 45,97 млрд грн, тогда как на начало года соответственно 516, 09 млрд грн и 42,4 млрд грн, а суммарный объем за восемь месяцев вырос на 6,5%.



В 2020 году объем наличных денег в обращении вырос на треть (на 133, 4 млрд грн) - до 558, 5 млрд грн.

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