Объемы гривни в наличном обращении на начало сентября возросли до 594 млрд грн, - Шевченко
Объемы гривни в наличном обращении за девять месяцев 2021 года возросли до 594 млрд грн
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Банкноты в обращении составляют 590 млрд грн общим количеством 2,9 млрд штук, монеты - 4 млрд грн, 13,8 млрд штук", - цитирует агентство слова главы правления Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
В агентстве отметили, что, согласно данным регулятора, на конец июля наличность вне банков составляла 548, 6 млрд грн, в кассе банков - 45,97 млрд грн, тогда как на начало года соответственно 516, 09 млрд грн и 42,4 млрд грн, а суммарный объем за восемь месяцев вырос на 6,5%.
В 2020 году объем наличных денег в обращении вырос на треть (на 133, 4 млрд грн) - до 558, 5 млрд грн.
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