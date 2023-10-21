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Главная Война с Россией Объекты вокруг Москвы станут мишенями для украинского оружия, - Данилов

Объекты вокруг Москвы станут мишенями для украинского оружия, - Данилов

21 октября, 2023 суббота
16:12
Война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит наносить удары по российской военной инфраструктуре: мишенями для оружия украинского производства станут объекты вокруг Москвы

Об этом Данилов рассказал в интервью KYODO NEWS.

По словам секретаря СНБО, Украина планирует продолжать наносить удары по военной инфраструктуре России, используя оружие украинского производства.

Данилов отметил, что, поскольку Украина заключила неформальное соглашение с партнерами, пообещав не использовать их оружие для атак российской территории, "объекты вокруг Москвы могут стать мишенью для оружия отечественного производства".

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Он также прокомментировал опасения, что международная поддержка Украины может уменьшиться на фоне войны Израиля.

"Не было никакого снижения уровня коммуникации с Соединенными Штатами и Европой. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день", - заявил Данилов.

  • В ночь на 7 октября силы ПВО РФ якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. В двух аэропортах столицы отменили и перенесли рейсы.
Украина
Россия
Европа
США
Алексей Данилов
Война в Израиле
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