Объекты вокруг Москвы станут мишенями для украинского оружия, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит наносить удары по российской военной инфраструктуре: мишенями для оружия украинского производства станут объекты вокруг Москвы
Об этом Данилов рассказал в интервью KYODO NEWS.
По словам секретаря СНБО, Украина планирует продолжать наносить удары по военной инфраструктуре России, используя оружие украинского производства.
Данилов отметил, что, поскольку Украина заключила неформальное соглашение с партнерами, пообещав не использовать их оружие для атак российской территории, "объекты вокруг Москвы могут стать мишенью для оружия отечественного производства".
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Он также прокомментировал опасения, что международная поддержка Украины может уменьшиться на фоне войны Израиля.
"Не было никакого снижения уровня коммуникации с Соединенными Штатами и Европой. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день", - заявил Данилов.
- В ночь на 7 октября силы ПВО РФ якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. В двух аэропортах столицы отменили и перенесли рейсы.
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