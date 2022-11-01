Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Еспресо.

"Разрушения масштабны и это приводит к перебоям в поставках электроэнергии. Разрушения касаются как объектов генерации, так и передачи. У нас есть меньше возможностей производить электроэнергию и меньше возможности передавать ее от мест, где она производится к местам, где она потребляется. Сейчас по всей стране графики ограничения потребления", - отметил он.

По словам Сахарука, это делается, чтобы не допустить перегрузки и аварии, которая выключит систему.

"К сожалению, оккупанты бьют не по графику и это создает проблемы определенные для энергетики, но мы пытаемся. Сейчас мы графики разработали. В Киеве, например, они стали доступными. Они разбиты на 4 часа в течение дня. Это при условии, что объем ограничений на город Киев не превышает 250 МВт. В этом случае будут действовать графики, в соответствии с теми, которые на сайте", - рассказал исполнительный директор компании.

Он подчеркнул, что если в системе улучшится ситуация - графики применяться не будут.

"Или отключения будут начинаться позже, или свет будет включаться раньше. Если будет более 250 МВт - это будут аварийные отключения. Внеплановая ситуация - и отключения могут быть длиннее. Графики мы разработали таким образом, чтобы все максимально одинаково в течение недели выключались. Какие-то дома не будут выключаться - там либо органы госвласти, либо расположенное медицинское оборудование, либо связь, серверы, телевидение, радио. Сегодня мы уже запустили этот график. Если у клиентов будут нарекания на то, что график не совпадает - сообщайте. Хотим сделать, чтобы наша дорожная карта была максимально понятна киевлянам и соответствовала той информации, которую опубликовали", - подытожил Сахарук.