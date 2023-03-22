Объекты критической инфраструктуры останутся мишенью для РФ, в первую очередь, нефтеперерабатывающие и предприятия оборонно-промышленного комплекса, - ГУР
Энергетика останется под прицелом российской армии, но основной целью могут стать предприятия, военные объекты, концентрация и логистика ВСУ
Об этом информирует в интервью РБК-Украина представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"Остаются также объекты критической инфраструктуры, прежде всего экономические – те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и т.д.", – говорит Скибицкий.
Представитель разведки подытожил, что зима уже закончилась, а РФ не удалось разрушить нашу энергосистему.
"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным Силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – говорит Скибицкий.
Удары по нефтебазам подтвердили, что рашисты будут пытаться уничтожить те критические элементы, которые необходимы для успешного ведения боевых действий. Кроме того, энергетика, гидротехнические и очистные постройки будут среди целей противника.
"Возможно. Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставок вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно осуществляет разведку этих объектов, в том числе космическую", – добавил представитель ГУР.
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