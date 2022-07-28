Объектом ударов по Кропивницкому стал гражданский аэропорт, - глава Кировоградской ОВА Райкович
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что на месте событий работают 5 бригад ГСЧС
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В нашем городе напряженная ситуация. Около 12:20 враг нанес два ракетных удара по Кропивницкому. 5 человек погибли, 26 ранены. Людям уже оказали неотложную медицинскую помощь, пострадавшие прооперированы. Объектом ударов стал гражданский аэропорт "Кировоград". Прилеты пришлись на два ангара. В одном из них было два учебных самолета, возле ангара стоял самолет АН-26. Самолеты полностью сгорели. На ликвидации последствий ракетного удара работает ГСЧС", - рассказал Райкович.
- Оккупанты около 12:20 28 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное