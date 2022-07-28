Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В нашем городе напряженная ситуация. Около 12:20 враг нанес два ракетных удара по Кропивницкому. 5 человек погибли, 26 ранены. Людям уже оказали неотложную медицинскую помощь, пострадавшие прооперированы. Объектом ударов стал гражданский аэропорт "Кировоград". Прилеты пришлись на два ангара. В одном из них было два учебных самолета, возле ангара стоял самолет АН-26. Самолеты полностью сгорели. На ликвидации последствий ракетного удара работает ГСЧС", - рассказал Райкович.

Оккупанты около 12:20 28 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому

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