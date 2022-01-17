"Объединиться на фоне риска агрессии РФ": Порошенко заявил о переговорах по созданию единой демократической оппозиции
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности", народный депутат Петр Порошенко заявил о ведении переговоров по объединению украинских политических сил в единую демократическую оппозицию
Об этом Порошенко сказал в интервьюLB.ua.
"Я считаю, что демократическая оппозиция, к которой я отношу и Юлию Владимировну, должна в условиях высокого риска российской агрессии объединиться и скоординировать свои усилия. Я со своей стороны. И Александр Валентинович Турчинов, насколько мне известно, ведет очень активные переговоры об объединении всех политических сил в единую демократическую оппозицию", – сказал Порошенко.
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При этом Порошенко отметил, что международные организации уже называют лидером оппозиции.
"Лидером оппозиции не я себя назвал. Есть заявление Международного демократического союза, где написано о преследовании "лидера оппозиции". Еще было заявление Европейской народной партии. Я только их дословно цитирую", - сказал Порошенко.
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- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Порошенко заявил , что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует определение суда о принудительном поводе на заседание Порошенко.
- ДБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- 17 января Петр Порошенко прилетел в Украину .
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