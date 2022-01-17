"Объединиться на фоне риска агрессии РФ": Порошенко заявил о переговорах по созданию единой демократической оппозиции

Об этом Порошенко сказал в интервьюLB.ua.



"Я считаю, что демократическая оппозиция, к которой я отношу и Юлию Владимировну, должна в условиях высокого риска российской агрессии объединиться и скоординировать свои усилия. Я со своей стороны. И Александр Валентинович Турчинов, насколько мне известно, ведет очень активные переговоры об объединении всех политических сил в единую демократическую оппозицию", – сказал Порошенко.



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При этом Порошенко отметил, что международные организации уже называют лидером оппозиции.



"Лидером оппозиции не я себя назвал. Есть заявление Международного демократического союза, где написано о преследовании "лидера оппозиции". Еще было заявление Европейской народной партии. Я только их дословно цитирую", - сказал Порошенко.



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