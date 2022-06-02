Объединить полное нефтегазовое эмбарго и отключить Россию от SWIFT, - Андрей Ермак о пути завершения войны
Глава Офиса президента Украины призывает ЕС к решительности в борьбе с Россией
Об этом Андрей Ермак написал в телеграмме.
"Сочетание санкционных ограничений: полное нефтегазовое эмбарго и отключение всех российских финансовых учреждений от глобальной системы, включая "Газпромбанк", способно ускорить завершение войны России против Украины", - считает Андрей Ермак.
"Группа Макфола-Ермака призывает ЕС к солидарности и решительности, а не только громкой риторике. Не следует останавливаться в санкционном давлении, только так можно заставить Кремль завершить войну против Украины", – добавил глава Офиса президента Украины.
Справка. Международная экспертная группа Ермака-Макфола – украинские и международные эксперты, анализирующие реальное влияние применяемых против России санкционных ограничений. Недавно группа представила наработанный План действий по усилению санкций против Российской Федерации. Сопредседатели экспертной группы – руководитель ОПУ Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), эксрадник Президента США по национальной безопасности, Посол Майкл Макфол.
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