Объединенный переходный кабинет Беларуси признал Голодомор в Украине геноцидом

Об этом сообщили в телеграм-канале Объединенного переходного кабинета.

В принятом постановлении говорится о признании преступной политики коммунистического государства в отношении народа Украины, приведшей к искусственному голоду 1932–1933 годов, актом геноцида против украинского народа и преступлением против человечества.

"Мы также осуждаем эти и другие преступления, совершенные коммунистическим правительством против национальных республик Советского Союза в межвоенный период", – говорится в документе.

"Признавая события Голодомора актом геноцида украинского народа, мы также чтим многих белорусов, которые стали жертвами этого преступления на территории советской Украины и Крыма", - добавили в Объединенном переходном кабинете.

Упоминая о случаях массового голода в период 1932-1933 годов, которые случались также на территории самой Беларуси, в постановлении отмечают, что "это еще один факт, связывающий историю белорусского и украинского народов и свидетельствующий о совместной преступной политике большевистского режима на территории национальных республик. Уничтожение национальной интеллигенции, массовые депортации, голодомор - далеко не полный перечень преступлений коммунистического режима против народов Украины и Беларуси в ХХ веке".

"Выражаем нашу безусловную поддержку и солидарность с народом Украины, который стал жертвой этой бесчеловечной политики в межвоенный период истории, и решительно осуждаем последствия преступлений большевистской власти против украинского и белорусского народов, направленных против уничтожения своих национальных элит и генофонда. Мы утверждаем, что достойное будущее для народов Украины и Беларуси станет возможным только в результате последовательной политики декоммунизации и возвращения к национальным ценностям", – добавляют в Объединенном переходном кабинете Беларуси.