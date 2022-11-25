Объединенный переходный кабинет Беларуси признал Голодомор в Украине геноцидом
Оппозиционный режиму Лукашенко Объединенный переходный кабинет Беларуси признал Голодомор геноцидом украинского народа и осудил преступления коммунистической власти против национальных республик СССР в межвоенный период
Об этом сообщили в телеграм-канале Объединенного переходного кабинета.
В принятом постановлении говорится о признании преступной политики коммунистического государства в отношении народа Украины, приведшей к искусственному голоду 1932–1933 годов, актом геноцида против украинского народа и преступлением против человечества.
"Мы также осуждаем эти и другие преступления, совершенные коммунистическим правительством против национальных республик Советского Союза в межвоенный период", – говорится в документе.
"Признавая события Голодомора актом геноцида украинского народа, мы также чтим многих белорусов, которые стали жертвами этого преступления на территории советской Украины и Крыма", - добавили в Объединенном переходном кабинете.
Упоминая о случаях массового голода в период 1932-1933 годов, которые случались также на территории самой Беларуси, в постановлении отмечают, что "это еще один факт, связывающий историю белорусского и украинского народов и свидетельствующий о совместной преступной политике большевистского режима на территории национальных республик. Уничтожение национальной интеллигенции, массовые депортации, голодомор - далеко не полный перечень преступлений коммунистического режима против народов Украины и Беларуси в ХХ веке".
"Выражаем нашу безусловную поддержку и солидарность с народом Украины, который стал жертвой этой бесчеловечной политики в межвоенный период истории, и решительно осуждаем последствия преступлений большевистской власти против украинского и белорусского народов, направленных против уничтожения своих национальных элит и генофонда. Мы утверждаем, что достойное будущее для народов Украины и Беларуси станет возможным только в результате последовательной политики декоммунизации и возвращения к национальным ценностям", – добавляют в Объединенном переходном кабинете Беларуси.
- Парламент Молдовы на заседании в четверг, 24 ноября, принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В этот же день за осуждение Голодомора проголосовали также румынские депутаты и сенаторы. Кроме того, 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом.
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