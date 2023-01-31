Об этом сообщили на facebook-странице Eurovision Ukraine – Евровидение Украина.

Девизом музыкального действа этого года станет лозунг "United by Music", или Объединенные музыкой.

На логотипе конкурса изображены сердца в цветах флагов Великобритании и Украины, которые дерутся в унисон. Такое общее сердце символизирует ритм и звук коллективного сердцебиения всех участников "Евровидения" и зрителей.

BBC заявила , что лого олицетворяет и само происхождение конкурса, который создали сначала как эксперимент телевещания, чтобы объединить Европу.

К слову, сегодня, 31 января, в 21:00 на телеканале Общественное Культура, а также на сайтах Общественное Культура и Общественное Евровидение состоится прямая трансляция церемонии передачи ключей городу Ливерпуля и жеребьевки участников полуфиналов "Евровидение-2023". Украинцы впервые с 2017 года смогут следить за событием вживую.

Комментировать событие неизменный комментатор "Евровидения" и ведущий национальных отборов на "Евровидение" Тимур Мирошниченко.

В мероприятии примут участие председатель правления Общественного Вещания Николай Чернотицкий и глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская.

Официальную церемонию передачи, которую будут вести Райлан Кларк и Эй Джей Одуду, будут транслировать из ливерпульского St George's Hall.

В жеребьевке примут участие учащиеся местных школ, а также представители украинской общины, поселившиеся в Ливерпуле после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в песенном конкурсе 2022 года. Впрочем, из-за российской войны на территории Украины Европейский языковой союз передал право на проведение конкурса Великобритании. От имени Украины он пройдет в Ливерпуле . Первый полуфинал состоится на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.

Украину на Евровидении-2023 представит группа TVORCHI .

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