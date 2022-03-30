Объединенная еврейская община Украины опровергла информацию об использовании синагог в Умани в военных целях

Об этом сообщает всеукраинская Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) на своем официальном Telegram-канале.



По предварительной информации, 30 марта официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что еврейские объекты в Умани якобы используются "украинскими националистами".



ОЕОУ сообщает, что эта информация не соответствует действительности



"Объединенная еврейская община Украины заявляет, что все синагоги и еврейские объекты в Украине используются исключительно по назначению для осуществления религиозной деятельности или помощи членам еврейских общин и местному населению. Даже исходя из фото, опубликованного в провокационных целях, очевидно, что ворота синагоги закрыты, и в ней никто не находится", - сообщают представители ОЕОУ.



Фонд имени Раби Нахмана в Умани также подтверждает, что указанная в заявлении синагога, вторая по размеру в Украине, была закрыта с Рош а-Шана (праздновавшегося в сентябре 2021 года). И после этого не была в пользовании.

Напомним, что Минобороны России открестилось от обстрелов Умани и заявило, что в Уманской синагоге хранят "оружие для нацистов"

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