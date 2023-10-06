"Обе стороны конфликта вышли на плато активности": военный эксперт Грабский о ситуации на фронте

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"На театре боевых действий, я бы сказал так суммарно, что ситуация приближается, не хочу говорить к патовой, скорее стабилизационной. Потому что фактически мы видим как с украинской стороны, так и российской есть только небольшие зоны, где ведутся активные боевые действия, которые еще имеют или могут привести к изменению ситуации. И это касается в первую очередь Запорожского направления, где мы продолжаем вминаться в российскую оборону, несмотря на сложные ситуации и те заграждения, которые создает противник. Там речь идет о борьбе именно на южном фланге от Бахмута, где ситуация так само выглядит достаточно серьезно с украинской стороны", - заметил военный эксперт.

По его словам, с российской стороны идут попытки отчаянно контратаковать, в частности, в Запорожской области. Также видим серьезную активизацию противника на Купянском направлении с привлечением авиации.

"В общем, если говорить о суммарности этих действий, то мы сейчас на таком плато активности, когда ни одна из сторон конфликта именно на сегодняшний день, потому что ситуация может измениться, не имеет возможности переломить ситуацию в свою пользу. То есть идет такая балансировка на грани возможностей", - резюмировал Сергей Грабский.