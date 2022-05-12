"Обе стороны готовы к длительной войне": эксперты NBC News о дальнейшем ходе вторжения России в Украину
Путин готов к длительной войне, однако украинская армия, поддержанная миллиардной помощью и оружием от союзников по НАТО, тоже
Об этом пишут в NBC News.
Эксперты согласны с западными чиновниками, что Владимир Путин отдан идее длительной и широкомасштабной войны против Украины.
По словам директора разведки США Аврил Хейнс, Путин готов к "длительному конфликту" в Украине, который выйдет за пределы восточного региона Донецкой и Луганской областей, где продвижение России остановилось в последние недели.
- Напомним, чтобы обуздать бунты среди солдат, Россия отправляет в Украину "опытных карателей". К примеру, в Украину отправили генерала Мурадова, известного своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РФ в Сирии. Он устраивает "показательные суды" захватчикам, однако даже несмотря на это, они все равно отказываются наступать в самых горячих точках.
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